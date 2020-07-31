Tele2 спасает абонентов от жажды
31.07.2020, 14:12 2
Tele2 объявляет о старте акции в фирменной рознице Приволжья. При покупке на сумму от 400 рублей клиенты компании получат в подарок брендированную бутылку питьевой воды. Акция проходит до конца августа. Tele2 фиксирует рост трафика клиентов в салонах связи после снятия ограничений. Как результат, спрос на мобильные телефоны, устройства и аксессуары к ним в Приволжье с начала лета увеличился на треть. В знак благодарности за покупку оператор запускает специальную акцию: при покупке на сумму от 400 рублей клиенты подучат питьевую воду в подарок. Всего Tele2 вручит более 16000 бутылок воды объемом пол-литра. Акция проводится одновременно в 8 субъектах ПФО, где погода не редко бьет температурные рекорды этим летом. Это Удмуртия, Чувашия, Татарстан и Марий Эл, Ульяновская, Кировская, Самарская и Нижегородская области.
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