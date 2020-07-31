Мишустин поручил обеспечить трассу Москва-Казань качественной мобильной связью

Трасса Москва-Казань к моменту ее открытия должна быть обеспечена качественной мобильной связью. Такое поручение содержится в перечне, составленном премьер-министром Михаилом Мишустиным по итогам совещания, которое в середине июля он провел в Елабуге.

"К моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва – Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой", - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что выбор подрядчиков на проектирование и строительство автомагистрали с заключением контракта «под ключ» должен быть завершен до 10 сентября. До 1 ноября Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Кроме того, Росавтодору вместе с Росреестром поручено обеспечить оперативное резервирование земель для строительства М-12.