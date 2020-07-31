В Татарстане за сутки подтверждено 33 новых случая коронавируса, два из них завозные

В Татарстане выявлено 33 новых случая коронавируса, из них два – завозные, 31 случай контактный. По сообщению оперштаба, шесть пациентов госпитализировано, 27 получают лечение на дому.

Новые случаи по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 19

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Распределение по городам и районам:

Казань – 18

Набережные Челны – 4

Альметьевский – 2

Балтасинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Елабужский – 1

Кайбицкий – 2

Лаишевский – 2

Нижнекамский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 5602 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4499 человек, в том числе 27 за минувшие сутки.