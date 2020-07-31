В Татарстане за сутки подтверждено 33 новых случая коронавируса, два из них завозные

В Татарстане выявлено 33 новых случая коронавируса, из них два – завозные, 31 случай контактный. По сообщению оперштаба, шесть пациентов госпитализировано, 27 получают лечение на дому.
Новые случаи по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 19
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Распределение по городам и районам:
- Казань – 18
- Набережные Челны – 4
- Альметьевский – 2
- Балтасинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Елабужский – 1
- Кайбицкий – 2
- Лаишевский – 2
- Нижнекамский – 1
- Рыбно-Слободский – 1
Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 5602 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4499 человек, в том числе 27 за минувшие сутки.
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