Казань может войти в пилотный проект по модернизации городского пассажирского транспорта

Минтранс РФ разработал проект комплексной модернизации пассажирского транспорта в регионах России. В список пилотных городов может попасть и столица Татарстана. В рамках программы планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 городах, пишет "Коммерсантъ".

Согласно документу, на который ссылается издание, стоимость проездного на 30 суток не будет превышать 7% от среднемесячного душевого дохода в конкретном регионе (2,46 тыс. руб. в среднем по стране, исходя из данных Росстата за 2019 год). Схема оплаты проезда изменится: пассажир будет платить не за вход в салон, а за использование всей системы. Тарифы будут регулируемыми. Маршруты пересмотрят, а перевозчики перейдут на контракты с гарантированной платой за перевозку.

Пилотными регионами могут стать Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Воронеж и Пермь, однако точный список будет известен после утверждения программы. Общий бюджет программы до 2030 года составит 5,1 трлн руб, 1,1 из которых должны быть предоставлены бюджетами регионов.