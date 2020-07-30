В Казани в парке Урицкого сняли двух мужчин, голышом купающихся в озере

В парке имени Урицкого в Казани на видео попали двое мужчин, пожелавших искупаться голыми в местном озере. Запись появилась в социальных сетях.

Как рассказала автор видео, "начиналось все по-другому": мужчины в одежде распивали спиртные напитки на берегу, после чего разделись и решили окунуться.

"Ужасно то , что не один мужчина не сделал даже этим дебилам замечание которые гуляли со своими детьми"

"может у них мозговая Форма короновируса?", - комментируют казанцы.

Можно отметить и негативную реакцию комментаторов в сторону автора видео. Горожане считают, что женщина, которая это запечатлела, должна была "отвернуться и не смотреть".

" у женщин и мужиков нормы морали разные. Женщина априори должна быть скромной. Мужики то животные. Женщина и себя показывать не должна, и видя мужика обнаженного глаза должна закрывать, а не смотреть. Тем более детям показывать и снимать. Сама поди дикая и голодная. Глаза загорелись при виде такого. А если моралистка такая, надо было блюстителей порядка вызвать, за целый час то... они бы разобрались и с распитием в общ.месте и с купанием в неположенном месте и с не надлежащим видом."

"Автор, ты дура? На* ты целый час подглядываешь за мужиками? Извращенка! Ну выпили, плавок не было, а искупаться захотелось, трусы жалко гасить. Наверняка вылезли и оделись. Еще и с ребенком снимаешь, судя по голосам за кадром. "Здесь дети" говоришь?... дети может и внимания бы не обратили, если б не ты, горемамка", - негодуют пользователи соцсетей.

Напомним, ранее возмущения среди горожан вызвали девушки, которые в купальниках загорали на набережной озера Кабан.