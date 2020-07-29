63-летняя жительница Казани, отбывающая срок в тюрьме за мошенничество, смогла провернуть свою схему даже из-за стен решетки.

Как сообщает МВД, две жительницы города обратились с заявлениями о хищении у них более 4 миллионов рублей. Оказалось, что ранее они передали денежные средства якобы экс-чиновнице, которая обещала помочь в покупке квартир на выгодных условиях. Деньги "бывшая сотрудница госучреждений" забирала по частям - то залог, то сумма на ремонт.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Гвардейский» установили, что в 2020 году мошенница за идентичное преступление была приговорена к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На данный момент следствие продолжается.

Случаи, когда мошенники используют свое служебное положение или притворяются, будто занимают должность в госучреждениях, на сегодняшний день не редки. Так, недавно был приговорен к 4 годам тюрьмы помощник прокурора, сын бывшего набережночелнинского судьи. Он также совершил мошенничество в особо крупном размере.