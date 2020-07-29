Как сообщает "Комерсантъ", в России к 2022 году все транспортные средства должны будут быть оборудованы алкозамками. Это устройство блокирует зажигание, если при выдохе обнаруживается доза алкоголя. Об этом ведется обсуждение в Минпромторге РФ. До конца 2020 года планируется разработать "концепцию внедрения в массовое потребление" и "простимулировать" отечественных производителей устанавливать алкозамки сразу на этапе конвейерной сборки.

Такая мера, как указывают эксперты, неизбежно приведет к подорожанию автотранспорта. В целом стоимость алкозамка сейчас колеблется от 25 тысяч рублей до 120. Не исключено, что не всегда система будет работать исправно, поэтому вероятность ошибочной блокировке остается довольно большой. При сбое в аппарате завести машину не удастся.

ГИБДД данную меру поддержала. Отметим также, что подобные меры пытаются применить уже не первый год. В 2010 году в Татарстане пытались внедрить алкозамки в школьные автобусы, однако дальше проекта дело тогда не пошло.

Как полагает директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Татарстана Рифкат Минниханов, "автопроизводители и их дилеры, скорее всего, не поддержат идею. Учитывая значительную долю вторичного рынка и менталитет владельцев престижных авто, идея вряд ли окажется жизнеспособной. Да и тезис о том, что нет замков, к которым наши соотечественники не подберут "ключи", опровергнуть еще ни разу не удалось".