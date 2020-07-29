Девятилетняя девочка пожаловалась на усталость и умерла во сне от коронавируса

В США школьница умерла во сне от коронавируса. Ранее она жаловалась на усталость.

Как сообщает Mirror, девочка по имени Кимора Линум из Флориды жаловалась на температуру - она поднялась до 37,7, медики решили, что это обычное ОРВИ и отправили ее домой. Тест на коронавирус у школьницы не взяли.

Через несколько дней Кимора, которую дома называли Кимми, почувствовала себя лучше, а в последний вечер перед смертью играла с друзьями на улице и ощутила сильную усталость. Школьница пришла домой, легла спать и скончалась во сне. COVID-19 диагностировали только после смерти ребенка.

Напомним, ранее в Татарстане родителей встревожил вид сыпи, который может возникать у детей при коронавирусе. Казанский врач пояснил, что у большинства детей это - обычная потница.