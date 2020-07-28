Певица Алсу проведет экскурсию по Казани через TikTok

Сегодня, 28 июля, певица Алсу выступит в качестве гида по Казани. О виртуальном туре она рассказала в своем "Инстаграм".

"Дорогие друзья, я решила попробовать что-то новое и приглашаю вас на прямой эфир ко мне в Tik Tok. Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие - вирутальное, естественно, - по близкому моему сердцу городу Казань", - рассказала Алсу.

На своей странице в Tik Tok аристка расскажет зрителям эфира о сокровищах Казани,секретах приготовления татарского чак-чака и других достопримечательностях столицы Татарстана. Начало эфира в 15:00.