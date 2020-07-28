В Татарстане мужчина зарезал собутыльника и увез его на детской коляске

В Татарстане местный житель подозревается в убийстве собутыльника. По данным Следкома РТ, тело 38-летнего мужчины с многочисленными ранами, а также обломком лезвия ножа нашли в овраге в Зеленодольском районе.

Было установлено, что погибший с февраля числился без вести пропавшим. В ходе расследования была задержана 37-летняя женщина, которая рассказала: убитый в один из дней в феврале распивал у нее дома спиртные напитки. В какой-то момент он поссорился с 47-летним знакомым женщины, который также проживал в квартире. Последний нанес мужчине множественные удары ножом, после чего положил тело в мешок и отвез в неизвестном направлении на детской коляске. При этом он пригрозил расправиться с гражданкой и сожителем, если они расскажут кому-либо о произошедшем.

Выяснилось, что после совершения убийства подозреваемый уже оказался в тюрьме за грабеж. Он признался в совершении преступления, в ближайшее время его доставят в Зеленодольск для проведения необходимых следственных действий.