Тарифы на интернет в России могут за год вырасти на 10-15%

В России тарифы на интернет и ТВ ожидает повышение. В целом, по данным "Известий", рост может составить 10-15% за 2020 год. Уже известно, что на 50 рублей поднимает цены на интернет "Билайн", в компании объяснили это повышением активности пользователей в сети.

"С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент", - рассказали в провайдере.

"Вымпелком"(работает под брендом "Билайн") заявил, что во время самоизоляции активно поддерживал своих клиентов, предлагая льготные или вовсе бесплатные услуги. А сейчас пришло время изменений. Законность поднятия цен будет проверять Федеральная антимонопольная служба. Также издание сообщает о некотором повышении цен у компаний "Дом.ру", "Акадо", МТС, "Ростелеком" пока только рассматривает такой шаг, "МегаФон" от комментария "Известиям" отказался.

На рост цен влияет инфляция, курс рубля, затраты на исполнение "закона Яровой" и закона об устойчивом интернете, а также пандемия, которая дополнительно подстегнула цены. Директор TelecomDaily Денис Кусков предположил, что тарифы могут вырасти и на 20%, особенно если не будет решен вопрос с компенсацией операторам затрат на нетарифицируемый трафик сайтов программы "Доступный интернет".