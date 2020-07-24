В Татарстане 9 врачей умерли от коронавируса

Статистику по умершим и заболевшим медработникам в Татарстане озвучил сегодня замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков. Для справки: за месяц количество зараженных COVID-19 врачей за месяц выросло более чем в два раза.

Дмитрий Тарасов заявил, что дебоша в самолете не было

Объяснения по поводу якобы инцидента на рейсе "Казань-Москва" он опубликовал в своем "Инстаграм". По словам Тарасова, скандал в самолете и его нетрезвое состояние - выдумки.

В Казани полицейский на пенсии судится с ГИБДД и МВД

Радик Габсаттаров, бывший сотрудник ГИБДД на пенсии, подал в суд на ГИБДД, МВД и УБДД. Ведомство решило отобрать у него служебную квартиру после выхода на пенсию. Жить мужчине больше негде, и он отстаивает свое право на жилье.

Известно, когда в Татарстане примут решение о начале нового учебного года

В этом году решать, как начнется учебный год в школах, будут самостоятельно главы регионов России. Это должно произойти 20 августа, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.