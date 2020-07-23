В Казани отправили в колонию организатора финансовой пирамиды. Он украл 160 миллионов

В Вахитовском районном суде Казани вынесли приговор организатору финансовой пирамиды, который похитил деньги более чем у 400 человек.

Установлено, что 42-летний гражданин из ближнего зарубежья, имеющий вид на жительство в РФ, организовал кредитно-потребительские кооперативы "Центральная сберкасса" и "Центральная сберкасса-1". Действуя по принципу финансовой пирамиды, в период с декабря 2015 по ноябрь 2017 года под предлогом организации финансовой помощи членам КПК обвиняемый похитил денежные средства 409 пайщиков на общую сумму порядка 160,5 миллионов рублей. Большую часть денег, добытых преступным путем, около 96,5 миллионов рублей, он легализовал. На приобретенное обвиняемым имущество в ходе следствия наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления", он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.