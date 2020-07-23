Срочное предупреждение от синоптиков: в Казани ожидается гроза, ветер и град

По данным синоптиков Татарстана, в республике и ее столице сегодня и завтра ожидается ухудшение погоды.

Вечером 23 июля, ночью и днем 24 июля прогнозируют грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, в Казани данные явления будут наблюдаться вечером и ночью.Также в Казани и местами по республике ожидается сильный дождь и град, их прогнозируют сегодня вечером и завтра ночью.

Минимальная температура воздуха ночью 24 июля составит +11..+16˚, максимальная температура воздуха днем +20..+25˚, сообщает Гидрометцентр РТ.

