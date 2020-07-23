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Фото Prokazan.ru

Срочное предупреждение от синоптиков: в Казани ожидается гроза, ветер и град

23.07.2020, 13:18 276 2 prokazan.ru

По данным синоптиков Татарстана, в республике и ее столице сегодня и завтра ожидается ухудшение погоды. 

Вечером 23 июля, ночью и днем 24 июля прогнозируют грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, в Казани данные явления будут наблюдаться вечером и ночью.Также в Казани и местами по республике ожидается сильный дождь и град, их прогнозируют сегодня вечером и завтра ночью.

Минимальная температура воздуха ночью 24 июля составит +11..+16˚, максимальная температура воздуха днем +20..+25˚, сообщает Гидрометцентр РТ.
 

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комментарии

Горожанин
3
23 июля 2020
13:25
А как же праздник " я выбираю космос" ?
Димас люблю пивас
31
23 июля 2020
13:32
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать

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