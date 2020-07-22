Минниханов подписал закон о расширении границ Казани
Волнующая всех тема - какие участки Лаишевского района войдут в состав столицы РТ? Есть перечень и схема.
В Роспотребнадзоре оценили возможность распространения бубонной чумы в Татарстане
Любовь Авдонина заявила, что вероятность минимальная, угрозы нет и все спокойно. Если, конечно, ее не завезут.
31 заболевший за сутки и 31 смерть от коронавируса в республике
Свежие данные "ковидной" статистики не слишком утешают.
Если его построят, мы его закроем: казанские активисты - об угрозах и начале строительства МСЗ под Казанью
Около Осиново начали строить мусоросжигательный завод, и не помогли четырехлетние протесты экоактивистов. Что сейчас будут делать активисты, боятся ли они угроз и что намерены делать с этим в РТ-инвест - узнал корреспондент ProKazan.ru.
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