Роман Зильберман возглавил департамент стратегии и развития бизнеса банка «Открытие»

На новом посту Роман будет отвечать за разработку и реализацию стратегии и рост эффективности бизнеса банка и группы «Открытие».

Роман Зильберман имеет более чем десятилетний опыт работы в области стратегического и операционного консалтинга, корпоративных финансов и инвестиций. До прихода в «Открытие» с ноября 2012 года Роман работал в компании McKinsey, где прошел путь от консультанта до младшего партнера, специализируясь на работе с крупнейшими российскими и международными финансовыми институтами. С 2007 по 2012 годы он занимался организацией и сопровождением сделок M&A, а также частными размещениями акций в компании Aquila Capital Group. С 2004 по 2007 гг работал аналитиком в Альфа-Банке и консалтинговой компании БРАНАН.

Роман Зильберман с отличием окончил Высшую школу экономики с дипломом бакалавра экономических наук в 2004 году. В 2005 году получил степень магистра экономических наук Российской Экономической школы.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.