В Казани разыскивают двух водителей, которые сбили пешеходов и сбежали

В Казани разыскивают двух автомобилистов, которые сбили пешеходов и скрылись с места происшествия.

По данным ГИБДД РТ, обе аварии произошли 21 июля. В 3.13 водитель автомобиля «KIA Cerato» во дворе дома №90/2 по улице Рауиса Гареева по предварительным данным не выбрал безопасную скорость и наехал на 22-летнего парня. В результате ДТП пострадавший получил многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

В 20.00 напротив дома №25/2 по улице Кулахметова также был сбит 22-летний житель города, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавший получил ушиб и ссадину правого плеча, левой лобной и скуловой областей.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843) 533-38-19 и +7(843) 533-38-48.