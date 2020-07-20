В Казани назвали дату открытия нового огромного кладбища
Некрополь под названием "Курган" откроют 10 августа. Дату не раз переносили, интересно, откроют ли в этот раз объект? Сегодня в мэрии рассказали, что будет на территории, а также про планы на крематорий.
В Татарстане погибли двое детей
В Альметьевске из окна выпал трехлетний мальчик, делом занимается прокуратура. В Нурлатском районе ребенок утонул в искусственном водоеме на соседском участке. Он бы с товарищами, но те растерялись и не позвали никого на помощь.
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о вакцинации против коронавируса и гриппа
Говорили, в основном, о гриппе, и о том, что прививка от него может быть не лишней и при коронавирусе. Кстати, вакцинальная компания будет короткой, только один месяц, стоит взять на заметку.
В Роспотребнадзоре посоветовали не стоять в очереди в ТЦ
Открывшиеся торговые центры так и манят жителей республики. В соцсетях снова появляются снимки огромных очередей, а заместитель главного санитарного врача РТ заявила - "Приходите в другой день, не стойте в очередях".
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