В Казани назвали дату открытия нового огромного кладбища

Некрополь под названием "Курган" откроют 10 августа. Дату не раз переносили, интересно, откроют ли в этот раз объект? Сегодня в мэрии рассказали, что будет на территории, а также про планы на крематорий.

В Татарстане погибли двое детей

В Альметьевске из окна выпал трехлетний мальчик, делом занимается прокуратура. В Нурлатском районе ребенок утонул в искусственном водоеме на соседском участке. Он бы с товарищами, но те растерялись и не позвали никого на помощь.

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о вакцинации против коронавируса и гриппа

Говорили, в основном, о гриппе, и о том, что прививка от него может быть не лишней и при коронавирусе. Кстати, вакцинальная компания будет короткой, только один месяц, стоит взять на заметку.

В Роспотребнадзоре посоветовали не стоять в очереди в ТЦ

Открывшиеся торговые центры так и манят жителей республики. В соцсетях снова появляются снимки огромных очередей, а заместитель главного санитарного врача РТ заявила - "Приходите в другой день, не стойте в очередях".