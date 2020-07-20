В Роспотребнадзоре не исключили усиление ограничительных мер при второй волне COVID-19

При наступлении второй волны коронавируса ограничительные меры могут быть усилены. Такое предположение сделал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в разговоре с корреспондентом "Российской газеты".

"Недавно обсуждалась вероятность второй волны. Опасение оправдано: наступит сезон гриппа, одна инфекция может наложиться на другую. И надо будет дифференцировать больных, проводить диагностику. Возможно, усиливать ограничительные меры", - отметил Малеев.

По его словам, одним из методом подготовки ко второй волне заболевания может быть анализ взаимодействия гриппа и COVID-19. Так, врачи пока не знают, можно ли заразиться двумя инфекциями одновременно, как будет протекать заболевание и влияет ли на тяжесть течения коронавируса прививка от гриппа.

Кроме того, Малеев отметил, что в России и в мире пока идет первая волна коронавирусной инфекции, а по опыту других стран можно предположить, что такого резкого подъема заболеваемости, как весной, уже не будет.

"Предполагаю - скорее всего, дальше коронавирус будет проявляться локальными вспышками, а большой волны не возникнет. А там посмотрим", - резюмировал академик.