Рустам Минниханов подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Татарстана

Рустам Минниханов подал в Центризбирком РТ документы для регистрации кандидатом на должность президента республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Напомним, что выборы нового президента РТ пройдут 13 сентября, на сегодняшний день своих кандидатов выдвинули пять партий: это "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Партия Роста", ЛДПР и "Коммунисты России".

Кандидатам предстоит собрать в свою поддержку 387 подписей депутатов муниципальных образований, до 29 июля передать списки подписавшихся, а также документы для регистрации в ЦИК. Также кандидатам уже разрешена предвыборная агитация.