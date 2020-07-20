Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков

Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка стала доступна внешним клиентам. Теперь воспользоваться сервисом можно, имея расчетный счет в любом банке.

Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей на УСН Доходы без сотрудников. В онлайн-бухгалтерии можно сформировать декларацию по итогам года, а также воспользоваться налоговым календарем. Подать декларацию за 2019 год можно до 30 июля 2020 года включительно.

«В сегменте малого бизнеса Райффайзенбанк, помимо кредитных продуктов и расчетного обслуживания, продолжает создавать собственные финансовые небанковские сервисы. Один из таких сервисов - Онлайн-бухгалтерия. Сервис бесплатен на весь период использования. Чтобы подключиться к онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, достаточно зарегистрироваться на странице сервиса», — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

Узнать больше об онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка для внешних клиентов можно на странице продукта.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 9-е место по размеру активов по итогам 2019 года, 8-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов более чем в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.