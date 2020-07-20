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Трофеи на заборе: в Казани на Сибирском тракте развесили смытые потопом автономера

20.07.2020, 09:23 132 0 prokazan.ru
За езду без номеров предусмотрен штраф

Накануне в Казани после грозы с ливнем в очередной раз затопило дороги. От потопа пострадали автовладельцы - у многих потоками воды просто смыло номера с машины. В соцсетях появилось фотография развешанных на заборе номерных знаков - горожанин собрал их и надеется, что хозяева за ними вернутся. 

"Может кто увидит свои номера. Ориентир - Сибирский тракт- трамвайное депо", - пишет пользователь соцсетей по имени Ильнур Хисамиев. 

В комментариях казанцы начали делиться информацией, где они нашли чужие и потеряли свои номера, а также давать друг другу советы.

"Для удобства, на будущее, сзади номера перманентным маркером напишите свой контактный номер телефона, так быстрее вернут, если потеряете", - пишут комментаторы. 

Напомним, что, согласно статье 12.2 КоАП управление транспортом без госномеров может повлечь штраф на сумму пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Изготовить новые номера можно у ИП, внесенных в официальный реестр Госавтоинспекции.

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