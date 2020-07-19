Помимо этого, пользователям будут приходить памятные даты (дни рождения или смерти родственника) push-уведомлениями.

В Казани завершился республиканский конкурс «100 лидеров – Татарстан будущего». Из 19 вышедших в финал команд лучшими признаны семь, среди которых есть и бугульминцы. Победивший в категории IT технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ и заместитель председателя Союза молодежи предприятий и организаций Татарстана Михаил Мельников, автор проекта I remember, рассказал о своем приложении по поиску могил на кладбище.

«Мы предоставляем людям возможность не заблудиться на кладбище в любой точке мира. Еще в 2012 году эту идею мне подсказал мой начальник, потому что с подобными услугами тогда все было плохо. Сейчас процесс цифровизации идет. Но мы подошли к проблеме с другой стороны. Мы используем мобильные сервисы и приложения, предоставляя возможность формировать единую мобильную базу», – пояснил Мельников.

Приложение поможет людям не потеряться на кладбище и с легкостью найти могилу родственника. Установив один раз точку, затем можно как по навигатору пройти к могиле. Помимо этого, пользователям будут приходить памятные даты (дни рождения или смерти родственника) push-уведомлениями.