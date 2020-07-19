Мужчину из Казани арестовали на 10 суток за неуплату алиментов, сообщает УФССП России по Республике Татарстан.

По данным ведомства, 34-летний казанец задолжал более 580 тыс. рублей алиментов на содержание двоих детей от прошлых браков.

«Денежных средств на счетах в кредитных организациях, зарегистрированных прав на имущество мужчина не имеет. Сотрудниками службы гражданин был объявлен в розыск», - прокомментировали судебные приставы, добавив, что позднее также арестовали смартфон должника.