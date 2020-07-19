После сообщений в соцсетях о том, что 78-летнюю женщину в Азнакаево прооперировали без наркоза, начата прокурорская проверка, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Накануне вечером в местном паблике ВКонтакте появилась история о том, что женщине, которая получила серьёзную травму, зашивали верхнее и нижнее веко без обезболивающего. По словам дочери, старушка копалась в огороде и хотела накормить бездомного котёнка, но упала и ударилась глазом о торчащий колышек. Скорая помощь приехала лишь через час.

– Прочистил парень который приехал, укол обезболивающий и увезли в хирургию, где заживо зашили раны! При этом медсестра и санитарка держали за руки и ноги. В слезах мама вышла ко мне в сопровождении санитарки, от боли мама дрожала, хоть и просила об обезболивание что нибудь когда зашивал. заживо зашили верхнее и нижнее веко, без обезболивающего, – говорится в сообщении, автор которого пожелал остаться анонимным.

Проверку будет проводить Азнакаевская городская прокуратура. Если выяснится, что помощь была оказана несвоевременно и ненадлежащим образом, будет ставиться вопрос о привлечении виновных к ответственности.