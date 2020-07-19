В Казани мужчине, упавшему с большой высоты в подвал дома, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ведомства, в 16:48 18 июля спасатели выехали в Казань, СНТ «Фотон», где с высоты второго этажа в подвал упал мужчина 1985 года рождения. Когда родственники поняли, что самостоятельно вытащить не могут, вызвали на помощь спасателей.

По прибытии на место вызова сотрудники МЧС извлекли пострадавшего с помощью носилок из подвала. Мужчину передали бригаде «скорой помощи».

