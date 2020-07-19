Политический эксперт: откуда возникают протестные акции в России, и почему их почти нет в Татарстане

Протесты в России возникают из-за нежелания власти общаться с населением. В Татарстане же власть работает, таким мнением с ИА «Татар-информ» поделился директор по политическому анализу института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский на совещании экспертного клуба «Волга».

«Протестные акции возникают из-за непонимания либо из-за нежелания, неготовности власти слышать свое население. То есть для гражданина — это некий, ну, не акт отчаяния, а последняя возможность. Протестная акция на то она и протестная, то есть выразить протест публичным, явным образом», — отметил эксперт.

В этом, по мнению Потуремского, виновата недостаточная коммуникация между гражданами и властью, которая ведет к росту недоверия. Однако в Татарстане люди доверяют органам власти.

«В Татарстане хорошо все. Мы видим здесь высокое доверие к власти», — поделился мнением он.