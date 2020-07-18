В социальных сетях появилось видео погони с участием полиции. По словам очевидцев, изначально пытались задержать только один автомобиль. Однако почти сразу к гонке присоединились еще пять черных "Priora".

Жители Казани, увидевшие это происшествие, утверждают, что над одним из авто развивался флаг. Какой именно, не сообщается. Увидев патруль, лихачи его быстро сняли.

Почти всех водителей забрали в отделение полиции. Также ОМОНовцы увели и прибежавших к месту событий прохожих. По мнению автора, опубликовавшего видео, это объясняется национальностью подоспевших зрителей.

В комментариях по поводу лиц, участвующих в погоне, высказались местные жители. Главным камнем преткновения стал национальный вопрос.

"И опять горные ребята... у нас другие законы. Как вы не поймёте... купите книгу с законами и почитайте... или живите там где вам предписано изначально... зачем в цивилизацию то лезть. Это же не всем дано... ну не надо... не позорьте свою родину и хороших людей. Зачем?" - комментируют пользователи.

"Некоторые из азербаджанцев позорят свою нацию! Я лично уважаю их в большинстве, хотябы взять того же Муслима Магамаева, которого любили все, но , что делается сейчас, это позор, просто одним словом! Теперь из за нескольких придурков все будут думать, что азербаджанцы все такие!" - пытаются бороться за объективность другие.

Многие призывают не быть опрометчивыми.

"Люди хватит быть злыми", - призывают они в социальных сетях.