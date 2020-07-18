Как сообщает МЧС, частный дом в селе Мендюш Арского района загорелся около 16-30. На место сразу выехали пожаные бригады.

Оказалось, что хозяйка, ее 12-летний сын и приехавшая погостить дочь, услышав сигнал извещателей, поняли, что где-то в доме начался пожар и попытались покинуть помещение. В результате четырехмесячный внук хозяйки, также находившийся в доме, получил ожоги головы. Сейчас он находится в Арской ЦРБ, его жизнь вне опасности.

Причина пожара неизвестна.

Добавим, что домашняя пожарная сигнализация, спасшая семье жизнь, была установлена год назад безвозмездно по итогам республиканской президентской программ