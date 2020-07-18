Наверх
COVID-19 в Татарстане

5157 заболевших

27 погибших

4017 выздоровевших

(статистика оперштаба РТ)

Новости Казани и РТ

10:02, сегодня
В Татарстане пожарная сигнализация спасла жизнь двум женщинам с детьми. Младенец получил ожоги
10:15, сегодня
Роспотребнадзор назвал пляж, где купаться можно. В Татарстане он единственный
09:21, сегодня
Под Челнами рыбак пытался спасти тонущего мужчину, но тот чуть не утопил и его
09:00, сегодня
В Татарстане окончены поиски подростков: спасатели вытащили из воды тело второго мальчика
08:14, сегодня
В Татарстане охранник Парк Хауса избил посетителя за отсутствие маски: видео
08:05, сегодня
Жительница Челнов перевела более 100 тысяч долларов мошеннику за электроавтомобиль из Нью-Йорка
07:31, сегодня
«Не стали рисковать, коронавирус»: в Казани на дороге лежала девушка и плакала, но никто не подошел
19:29, 17.07.2020
Главное за день в Татарстане: пропавшие дети могли быть убиты, массовых проверок на ковид не будет
17:51, 17.07.2020
Найдено тело второго ребенка, пропавшего накануне в Татарстане. Возбуждено дело по статье «Убийство»
17:35, 17.07.2020
В Казани впервые в России заработает китайский сервис такси
16:00, 17.07.2020
ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38%
16:00, 17.07.2020
«Отнеслись как к материалу - отработал и не нужен»: ГИБДД Татарстана выселяет пенсионеров на улицу
15:14, 17.07.2020
В Челнах бабушка пыталась купить платье на деньги «банка приколов»
15:07, 17.07.2020
В Татарстане экс-главе Минэкологии предъявлено обвинение в убийстве 17-летней давности
14:00, 17.07.2020
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису на специальных условиях
13:26, 17.07.2020
Это может быть убийство: Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту пропажи двух подростков
12:55, 17.07.2020
В Татарстане нашли одного из двух пропавших детей. Его вытащили из воды
12:18, 17.07.2020
В Татарстане продолжают искать детей, которые ушли на плотину и пропали. Из водоема начали слив воды
11:56, 17.07.2020
Казанцы устали от жары: срочно нужно купить кондиционер
11:45, 17.07.2020
«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу
11:23, 17.07.2020
В Челнах автомобилист сбил ребенка, гулявшего во дворе
11:06, 17.07.2020
В Татарстане люди продолжают умирать от коронавируса, число новых случаев COVID-19 также не убывает
10:42, 17.07.2020
Стало известно, будут ли массово проверять на коронавирус в Татарстане
10:17, 17.07.2020
Бурная ночь: татарстанец гулял по улице с топором, а затем поджег квартиру
09:39, 17.07.2020
«Хрустальная леди» из Казани потеряла ребенка. Он не прожил даже месяц
09:01, 17.07.2020
ВТБ: В ПФО спрос на кредитные каникулы близок общероссийскому показателю
07:21, 17.07.2020
«У нас ЧП»: челнинцы заметили на Каме огромное масляное пятно. Его прибило к берегу
07:01, 17.07.2020
В Казани сгорел частный дом, есть погибшие и пострадавшие
06:50, 17.07.2020
Певица Нюша призналась, что увела казанского экс-чиновника Сивова из семьи
19:30, 16.07.2020
Главное за день в Татарстане: выборы мэра Казани, новая ковидная смерть и задержание экс-министра
18:35, 16.07.2020
В Татарстане двое детей ушли на плотину. На берегу нашли только их одежду
18:11, 16.07.2020
«Есть хоть один шанс, что народ услышат?»: казанцы хотят сами выбирать мэра города
17:44, 16.07.2020
У трех медиков в больнице Зеленодольского района нашли коронавирус
17:00, 16.07.2020
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
16:54, 16.07.2020
Стало известно, кто может не прививаться от коронавируса
15:48, 16.07.2020
Стали известно, когда начнется вакцинация россиян от коронавируса
15:44, 16.07.2020
В Казани одновременно загорелись два балкона в многоэтажках. В МЧС рассказали подробности
15:23, 16.07.2020
В Татарстане полицейским потребовалось четыре выстрела, чтобы остановить автомобиль жителя Удмуртии
15:00, 16.07.2020
«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»
14:59, 16.07.2020
В Челнах мужчина, которого разыскивали почти месяц, найден мертвым
14:44, 16.07.2020
В Казани на Чистопольской загорелась квартира в многоэтажке. Видео
14:19, 16.07.2020
В Татарстане по подозрению в организации убийства активиста задержан экс-глава Минэкологии. Видео
13:18, 16.07.2020
Госслужащим Татарстана все-таки проиндексируют зарплату. Деньги нашел Минниханов
12:45, 16.07.2020
В Татарстане все больше жителей хотят купить оружие
11:49, 16.07.2020
«Обнаглевшие от безнаказанности дети»: история жительницы Казани, которую избивает собственный сын
11:47, 16.07.2020
В Татарстане выявлено 33 новых случая коронавируса, скончался еще один пациент
10:29, 16.07.2020
В Татарстане мужчина упал с 70-метровой высоты, выжил и просил о помощи
10:07, 16.07.2020
В Казани появилось граффити с Сергеем Бодровым
09:44, 16.07.2020
Прокуратура проверит законность действий властей Челнов
09:26, 16.07.2020
«Вроде не голые, в чем проблема?»: казанцев возмутили девушки, загорающие на набережной озера Кабан
07:49, 16.07.2020
Из озера Кабан в Казани достали труп мужчины
06:59, 16.07.2020
В Казани предлагают вернуть прямые выборы мэра
06:34, 16.07.2020
Прокуратура Татарстана прикрыла смертельно опасный аттракцион в Зеленодольске
20:31, 15.07.2020
Главное за день в Татарстане: причины смертности от COVID-19, открытие ТЦ и кафе, запрет на леса
19:09, 15.07.2020
Житель Набережных Челнов утонул в Крыму. Его унесло в море
18:53, 15.07.2020
В последней декаде июля в Татарстане возможна жара и ураганы
17:00, 15.07.2020
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
16:55, 15.07.2020
В Казани женщина выпала из окна многоэтажки и погибла на месте
15:30, 15.07.2020
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
15:00, 15.07.2020
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
14:31, 15.07.2020
В Татарстане открываются торговые центры и кафе. Есть ряд условий работы
13:37, 15.07.2020
Минниханов одобрил новую концепцию ТЦ «Кольцо» в Казани. Ранее горожане прозвали ее «сетка-рабица»
13:21, 15.07.2020
Билайн запускает сервис мобильных опросов для малого и среднего бизнеса
13:08, 15.07.2020
Татарстанцы продолжают заражаться коронавирусом. За сутки выявлено еще 32 случая
12:45, 15.07.2020
Обещал купить мобильник: в Татарстане задержан мужчина, который изнасиловал 7-летнюю девочку
12:22, 15.07.2020
Жителям Татарстана запретили посещение лесов
11:31, 15.07.2020
Руководство «КамгэсЗЯБ» подозревается в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей
11:20, 15.07.2020
Жительница Казани подожгла общежитие. Погибло два человека, потерпевшими признаны 24
11:00, 15.07.2020
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении кредита
10:57, 15.07.2020
Патологоанатом рассказал, как при вскрытии выглядит организм умершего от коронавируса
09:57, 15.07.2020
В Челнах утонул подросток. Его тело ночью нашли родственники
09:43, 15.07.2020
Житель Нижнекамска, нападавший на беременных, подозревается в избиении еще одной женщины
09:15, 15.07.2020
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
09:02, 15.07.2020
Банк «Открытие»: россияне готовы отказаться от копейки
07:16, 15.07.2020
Казанцу за вечеринку в кузове КАМАЗа выписали два штрафа
07:10, 15.07.2020
Прокуратура Татарстана проверит информацию об изнасиловании восьмилетней девочки в подъезде
06:37, 15.07.2020
Власти Татарстана объяснили рост числа смертей от коронавируса в республике
17:24, 14.07.2020
Стало известно, в каких городах Татарстана ОСАГО подорожает, в каких - подешевеет
15:26, 14.07.2020
Челнинцу 5 дней не сообщали о смерти бабушки. Все это время он носил ей передачи в больницу
15:10, 14.07.2020
Татарстанцам обещают град и сильный ветер
14:33, 14.07.2020
В Челнах женщина убила своего возлюбленного во время пьянки
13:45, 14.07.2020
Роспотребнадзор Татарстана: запрет на купание в водоемах не связан с коронавирусом
13:13, 13.07.2020
В водоемах Татарстана за 13 дней утонули 24 человека
11:08, 13.07.2020
В Нижнекамском районе водитель иномарки на встречке сбил мотоциклиста
09:27, 13.07.2020
На жителя Челнов напали из-за поста о сериале «Мастер», который он сделал в своей группе в соцсетях
19:11, 12.07.2020
В Челнах на Центральном пляже снова утонул мужчина
Фото МЧС РТ

В Татарстане пожарная сигнализация спасла жизнь двум женщинам с детьми. Младенец получил ожоги

18.07.2020, 10:02 94 0 prokazan.ru
Сигнализацию установили по республиканской программе

Как сообщает МЧС, частный дом в селе Мендюш Арского района загорелся около 16-30. На место сразу выехали пожаные бригады.

Оказалось, что хозяйка, ее 12-летний сын и приехавшая погостить дочь, услышав сигнал извещателей, поняли, что где-то в доме начался пожар и попытались покинуть помещение. В результате четырехмесячный внук хозяйки, также находившийся в доме, получил ожоги головы. Сейчас он находится в Арской ЦРБ, его жизнь вне опасности. 

Причина пожара неизвестна. 

Добавим, что домашняя пожарная сигнализация, спасшая семье жизнь, была установлена год назад безвозмездно по итогам республиканской президентской программ

Дети Происшествия МЧС Люди в городе Татарстан Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Роспотребнадзор назвал пляж, где купаться можно. В Татарстане он единственный
Под Челнами рыбак пытался спасти тонущего мужчину, но тот чуть не утопил и его
В Татарстане окончены поиски подростков: спасатели вытащили из воды тело второго мальчика
Под Челнами рыбак пытался спасти тонущего мужчину, но тот чуть не утопил и его
В Татарстане охранник Парк Хауса избил посетителя за отсутствие маски: видео
«Не стали рисковать, коронавирус»: в Казани на дороге лежала девушка и плакала, но никто не подошел
Главное за день в Татарстане: пропавшие дети могли быть убиты, массовых проверок на ковид не будет
Найдено тело второго ребенка, пропавшего накануне в Татарстане. Возбуждено дело по статье «Убийство»
В Казани впервые в России заработает китайский сервис такси
«Отнеслись как к материалу - отработал и не нужен»: ГИБДД Татарстана выселяет пенсионеров на улицу
В Татарстане экс-главе Минэкологии предъявлено обвинение в убийстве 17-летней давности
Это может быть убийство: Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту пропажи двух подростков
В Татарстане нашли одного из двух пропавших детей. Его вытащили из воды
В Татарстане продолжают искать детей, которые ушли на плотину и пропали. Из водоема начали слив воды
В Татарстане люди продолжают умирать от коронавируса, число новых случаев COVID-19 также не убывает
Стало известно, будут ли массово проверять на коронавирус в Татарстане
«Хрустальная леди» из Казани потеряла ребенка. Он не прожил даже месяц
В Казани сгорел частный дом, есть погибшие и пострадавшие
Певица Нюша призналась, что увела казанского экс-чиновника Сивова из семьи
Главное за день в Татарстане: выборы мэра Казани, новая ковидная смерть и задержание экс-министра
В Татарстане двое детей ушли на плотину. На берегу нашли только их одежду
«Есть хоть один шанс, что народ услышат?»: казанцы хотят сами выбирать мэра города
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

10:18, 17.07.2020
Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
10:55, 15.07.2020
Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
16:14, 13.07.2020
Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
06:55, 13.07.2020
В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020
«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
07:38, 12.07.2020
В Минздраве РФ заявили, что полностью снимать коронавирусные ограничения нельзя
08:30, 08.07.2020
Женщина задушила 9-летнего мальчика из-за громкой музыки
08:00, 08.07.2020
В России хотят поддержать семьи, где дети посещают спортивные кружки
07:30, 08.07.2020
Большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу
12:07, 07.07.2020
Из-за ареста Ефремов не смог посетить могилу матери, у него случился приступ
19:29, 06.07.2020
Главное за день в Челнах: избиение в кафе, результаты препарата от COVID-19 и плохая статистика
15:31, 06.07.2020
В Татарстане были получены положительные результаты от лечения новым препаратом от коронавируса
14:51, 06.07.2020
Ученые оценили угрозу чумы для России
11:24, 06.07.2020
Собчак объяснила, почему посадят Ефремова
10:13, 06.07.2020
Снизился уровень бедности в России
19:07, 05.07.2020
В Кировской области рухнул строящийся торговый центр, тело последнего погибшего извлекли уже вечером
11:46, 05.07.2020
Соловьев показал результаты экспертизы по делу ДТП с Ефремовым. Они уточняют, кто был за рулем
08:27, 04.07.2020
Путин сказал, что России нужно больше мигрантов: необходима рабочая сила
16:12, 03.07.2020
Адвокат Михаила Ефремова заявил о невиновности актера
13:33, 02.07.2020
Побег во взрослую жизнь: в Татарстане разыскивают девочку, сбежавшую из дома в Курской области
16:35, 30.06.2020
Жириновский предложил забирать у миллиардеров большую часть дохода
07:30, 29.06.2020
Вирусологи определили, когда в Россию придет вторая волна коронавируса
07:00, 29.06.2020
С 1 сентября в Россию вернется дистанционное обучение
08:20, 27.06.2020
Минтруд России не поддержал идею выплат 10 тысяч детям от 16 до 18 лет
07:00, 26.06.2020
Никаких праворульных машин: с 1 июля вводятся новые правила для водителей
12:31, 25.06.2020
В России назвали возможную дату открытия кинотеатров
08:17, 24.06.2020
Фиброз легких и повреждения мозга: медики назвали пожизненные последствия перенесенного коронавируса
18:16, 23.06.2020
Медики получат повышенные отпускные за счет «путинских» стимулирующих выплат
11:07, 23.06.2020
Зрители «отобрали» у Билана победу на Евровидении-2008
07:30, 23.06.2020
Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020
Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
07:00, 19.06.2020
Путин назвал виновных во Второй Мировой войне
07:00, 18.06.2020
Судится с президентом: россиянин подал иск против указа Путина о голосовании 1 июля
19:41, 17.06.2020
«Сгорела» за семь дней: в Москве от новой болезни, вызванной коронавирусом, умер первый ребенок
15:22, 17.06.2020
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, 17.06.2020
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи