По сообщению МЧС, вчера в 16.40 в двадцати пяти метрах от берега было обнаружено тело второго подростка - 17-летнего жителя деревни Ахмаметьево. Оно находилось на глубине двух-трех метров.

Напомним, что ранее в Буинском районе два подростка ушли купаться на плотину и не вернулись. На берегу были найдены детская одежда и мотоцикл. Поисково спасательная служба много часов исследовала дно, также было принято решение начать слив плотины. Тело первого ребенка - 15-летнего мальчика - нашли вчера.