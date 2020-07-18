В социальных сетях появилось видео, на котором прямо на проезжей части лежит девушка и плачет. Происшествие случилось вчера в 3 часа дня на улице Чистопольская. Как уверяет автор видео, он не подошел к ней, чтобы узнать, что случилось, только из-за страха коронавирусной инфекции.

В комментариях по этому поводу начали спорить. Местные жители посчитали, что COVID-19 стал слишком удобной формой, чтобы не оказывать помощь другим людям.

"Хороша отмазка коронавирус, когда вам потребуется помощь думаю вам также скажут", - пишут пользователи в сети.

"Снимать на видео и выложить: это круто??? Круче было бы подойти и помочь ей! и нечего короновирусом прикрываться! А если бы лихач на бешенной скорости летел? Вообще, чем народ думает, снимая такое???", - замечает еще один казанец.

"Вы чё больные? Человек лежит на дороге и всё проезжают,как мимо мусора какого то. Ещё и снимают, где человечность? Где сострадание?" - негодуют в комментариях.

Многие отмечают, что в данной ситуации удивительно, что девушка не пострадала, ведь проезжающие машины могли не заметить издалека человека на дороге:

"А сколько машин мимо едет... Как будто это норма, что по середине дороги человек лежит и ни кто не остановится даже".

Напомним, что в Татарстане от коронавируса продолжают умирать люди. Число новых случаев заражения также не убывает.