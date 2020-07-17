В Татарстане сутки искали пропавших детей. Следователи полагают, что мог иметь место криминал

Накануне в Буинском районе пропали двое детей - они ушли купаться и не вернулись. На берегу нашли их одежду и мотоцикл. Спасатели работали почти сутки, одно тело достали сегодня в полдень, второе ближе к вечеру. Следком по данному факту возбудил дело по статье убийство.

В Татарстане - еще одна смерть от коронавируса

На 17 июля в РТ зарегистрирована 27-я по счету смерть от коронавируса, умер житель Казани. Также за сутки выявлен 31 новый случай, среди них есть и завозной.

В Татарстане не будет массовых проверок на коронавирус

Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков. Почему - он толком не объяснил, сославшись на федеральные стандарты, а то, что такой скрининг проводят в Москве, и вовсе отказался комментировать.

"Хрустальная леди" из Казани, за которую все так переживали, потеряла ребенка

Малыш родился в мае и не не прожил даже месяц. О смерти сына Лилия Тимергалеева рассказала в своем "Инстаграм" и посвятила малышу трогательное стихотворение.

В Татарстане похитили 70-летнего имама

Новость из разряда "что за дичь?", но вот так. В мечети искали деньги - несколько миллионов. Желающих поживиться за счет религиозного учреждения задержали, их было пятеро.