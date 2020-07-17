В Казани сгорел частный дом, есть погибшие и пострадавшие

В Казани про пожаре в частном доме погиб человек, еще один получил травмы.

По информации МЧС РТ, в 20.37 16 июля в ведомство поступило сообщение о возгорании в поселке Нагорный, по адресу Скороходная, 23.

Силы выехали по номеру вызова 1 БИС. Горел частный дом, в котором в разных половинах проживали две семьи. Одну из квартир удалось отстоять, вторая часть дома обгорела с обрушением кровли. В 21.20 было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара один человек погиб, один пострадал. Площадь составила 80 кв.метров, причина возгорания устанавливается.