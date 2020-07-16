Жителям Казани предложили снова самим выбирать мэра

С предложением в Госсовет обратился депутат от КПРФ. Он считает, что "свободные выборы имеют особую ценность в системе институтов народовластия, которые на уровне местного самоуправления должны получать наиболее широкую реализацию". Казанцы также высказались по этому поводу.

В Татарстане еще один человек умер от коронавируса

Скончался мужчина в Набережных Челнах. При этом он умер еще 23 мая (!), а в статистику попал только вчера. Всего, таким образом, в Татарстане насчитывается 26 летальных исходов у "ковидных" пациентов.

В Татарстане задержали бывшего министра экологии за организацию убийства активиста

Аглям Садретдинов, бывший глава Буинского района и экс-министр экологии РТ задержан по делу 17-летней давности. Как полагает следствие, будучи главой района он "заказал" одного мешающего ему активиста ребятам из ОПГ "Квартала". Мужчину расстреляли на пороге собственного дома. Известна и цена вопроса.

Минниханов искал-искал и нашел деньги на индексацию зарплат госслужащим

Сегодня на заседании Госсовета РТ было отклонено рассмотрение законопроекта об отмене индексаций. Все потому, что спустя неделю после предложения не индексировать в этом году зарплаты чиновникам глава республики изыскал на это деньги.

Что делать, если вас избивает собственный сын

В нашу редакцию с ужасной историей обратилась жительница Казани. Ее изводит собственный ребенок и сноха. Корреспондент ProKazan.ru выяснил, можно ли его выгнать из квартиры и как справится с данной ситуацией психологически.