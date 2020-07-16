У трех медиков в больнице Зеленодольского района нашли коронавирус

У трех медработников Васильевской районной больницы - филиала Зеленодольской ЦРБ - выявили COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на онлайн-брифинге. При этом он отметил, что в больнице предприняты меры для остановки распространения инфекции.

"На данный момент мы подтверждаем, что три медицинских работника с диагнозом COVID+. Остальные все сотрудники были уведены на самоизоляцию домой. Мы контролируем их состояние, симптомы и так далее", - подчеркнул Жаворонков.

При этом замглавы Минздрава заверил, что данная ситуация не отражается на оказании помощи пациентам.

"Все пациенты, нуждающиеся в лечении, маршрутизированы в Зеленодольскую ЦРБ. И как я уже говорил, вчера мы решили воспользоваться этим моментом, <…> в амбулатории начинается серьезный ремонт стационара", - сообщил он.

Всего в больнице трудятся 54 человека, всех они находятся на самоизоляции. Пациенты больницы получают лечение по своему основному заболеванию.

