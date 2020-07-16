В Татарстане полицейским потребовалось четыре выстрела, чтобы остановить автомобиль жителя Удмуртии

В Татарстане полицейским, чтобы остановить машину, пришлось четырежды выстрелить в нее. По информации МВД РТ, 15 июля около 22 часов инспекторы ГИБДД приняли решение остановить автомобиль "Лада" на улице Энергетиков. Водитель на требование не отреагировал и попытался скрыться. В попытке оторваться от патрульной машины он неоднократно грубо нарушил правила дорожного движения, тем самым создавал реальную опасность жизни и здоровью граждан.

"Убедившись в отсутствии поблизости автотранспорта и людей, инспектор принял решение о применении табельного оружия. После того, как водитель проигнорировал два предупредительных выстрела в воздух, полицейский четыре раза выстрелил по колесам, в результате их повреждения нарушитель был вынужден остановиться", - сообщили в ведомстве.

За рулем "Лады" находился 21-летний житель Удмуртской Республики. Полицейские установили, что водительское удостоверение ему не выдавалось.

В отношении задержанного составлены протоколы по статьям «Невыполнение требований об остановке ТС», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Проезд на запрещающий сигнал светофора», «Нарушение правил применения ремней безопасности», «Не предоставление преимущества в движении пешеходам», «Не соблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС", «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».