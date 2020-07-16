В Татарстане выявлено 33 новых случая коронавируса, скончался еще один пациент

В Татарстане на 15 июля подтверждено 33 новых случая COVID-19, все контактные. 11 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому, сообщает республиканский оперштаб.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 2
- От 30 до 50 – 12
- От 50 до 60 – 3
- От 60 до 70 – 9
- От 70 до 80 – 6
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
География новых случаев :
- Казань – 18
- Набережные Челны – 1
- Актанышский – 1
- Буинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 3
- Заинский – 1
- Кайбицкий – 1
- Менделеевский – 1
- Новошешминский – 1
- Пестречинский – 1
- Сабинский – 2
- Чистопольский – 1
Итого на 16 июля в Татарстане зарегистрировано 5126 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3979 человек, в том числе 31 за минувшие сутки. Кроме того, в республике от коронавируса умер 26-й пациент - скончался житель Челнов 1949 года рождения. Смерть была констатирована 23 мая, известно о ней стало только сегодня.
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