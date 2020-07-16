В Татарстане выявлено 33 новых случая коронавируса, скончался еще один пациент

В Татарстане на 15 июля подтверждено 33 новых случая COVID-19, все контактные. 11 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому, сообщает республиканский оперштаб.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 2

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 3

От 60 до 70 – 9

От 70 до 80 – 6

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

География новых случаев :

Казань – 18

Набережные Челны – 1

Актанышский – 1

Буинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 3

Заинский – 1

Кайбицкий – 1

Менделеевский – 1

Новошешминский – 1

Пестречинский – 1

Сабинский – 2

Чистопольский – 1

Итого на 16 июля в Татарстане зарегистрировано 5126 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3979 человек, в том числе 31 за минувшие сутки. Кроме того, в республике от коронавируса умер 26-й пациент - скончался житель Челнов 1949 года рождения. Смерть была констатирована 23 мая, известно о ней стало только сегодня.