Прокуратура Татарстана прикрыла смертельно опасный аттракцион в Зеленодольске

Зеленодольская прокуратура провела проверку по факту опубликованной в сети видеозаписи. На ней были запечатлены высотные прыжки - роупджампинг.

Было установлено, что 34-летний житель Челнов устроил в Зеленодольском районе экстремальный аттракцион - прыжки с креплением с промышленной трубы. Он рекламировал его с помощью группы в социальных сетях и брал за прыжки деньги. При этом, по информации надзорного ведомства, права на использование данного объекта оформлены не были, безопасность экстремального развлечения в установленном порядке не подтверждена, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников развлечения.

По этим основаниям Зеленодольской городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации аттракциона. По требованию прокуратуры ограничен доступ посторонних лиц на объект. Кроме того, в целях блокировки доступа к интернет-ресурсу организатора прыжков прокуратурой администрации социальной сети направлена информация о прекращении доступа к данному ресурсу.