Банк «Открытие»: Казань вошла в список городов наиболее популярных для внутреннего туризма

Столица Татарстана вошла в список наиболее популярных среди россиян направлений для внутреннего туризма. Помимо Казани в перечень мест для летнего отдыха внутри страны вошли также Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Наибольшую популярность Казань получила у жителей Приволжского федерального округа (19%), Уральского федерального округа (18%) и Центрального федерального округа (16%). Наименьшее количество раз столицу Татарстана упоминали жители Москвы и Московской области (9%) и Северо-Западного федерального округа.

Россияне также определили топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, в него вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.