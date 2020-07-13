Банк «Открытие»: больше половины жителей ПФО предпочли дачный отпуск этим летом

Обязательно возьмут или уже взяли отпуск этим летом 52% россиян (больше всего - 63% - жителей Центрального федерального округа, меньше всего - 43% в Приволжском и 44% в Сибирском федеральном округе). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие»

42% тех, кто намерен отдыхать этим летом, проведут свой отпуск дома или на дачном участке. Больше всего дачников в Приволжском (51%), Северо-Западном и Сибирском (по 49%) федеральных округах. Меньше всего - в Центральном федеральном округе (36%). Четверть респондентов (26%) и 33% жителей столичного региона будут отдыхать в Крыму или Сочи. 15% намерены поехать отдыхать в новые для себя места России, 6% - в любую зарубежную страну, которую откроют для российских туристов.

По мнению респондентов в топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%). Популярными местами летнего отдыха внутри России наши сограждане считают также озеро Байкал (13%), Алтай (11%), Казань и Москву (по 9%). Среди городов Приволжского Федерального округа самыми желанными для посещения в выходные дни стали Нижний Новгород, Самара и Уфа.

Рассчитывая траты на отпуск, 63% наших соотечественников (в ПФО - 64%) собираются уложиться на отдыхе в сумму до 50 тысяч рублей. 31% (30% в ПФО) оценили свой летний отпуск в сумму от 50 до 100 тысяч. Только 6% россиян и 5% жителей Приволжья готовы потратить на отпуск от 100 до 200 тысяч рублей и только 1% - более 200 тысяч рублей. При этом 44% россиян (30% в ПФО) накопили деньги на летний отпуск в разгар ограничительных мер, связанных с пандемией ковид-19.

*Опрос проведен банком «Открытие» 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.