В Татарстане за сутки от коронавируса вылечился 41 человек, заболели 33

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 33 новых случая коронавируса, 14 человек госпитализированы, 19 получают лечение дома. Все случаи - контактные, сообщает оперштаб РТ. Также за последний день выздоровел 41 человек.

Среди новых заболевших детей нет, 12 человек - старше 60 лет.

География новых случаев:

Казань - 9

Набережные Челны - 5

Зеленодольский район - 3

Буинский район - 2

Нурлатский район - 2

По одному заболевшему за сутки выявлены в Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Лениногорском, Сабинском, Тукаевском и Ютазинском районах.

Всего с начала пандемии в республике заболели 4997 человек, выздоровели 3876 пациентов, скончались 23 человека. Напомним, что о последних двух случаях стало известно накануне - умерли мужчина 1942 и женщина 1952 годов рождения.