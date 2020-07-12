В Татарстане за сутки от коронавируса вылечился 41 человек, заболели 33

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 33 новых случая коронавируса, 14 человек госпитализированы, 19 получают лечение дома. Все случаи - контактные, сообщает оперштаб РТ. Также за последний день выздоровел 41 человек.
Среди новых заболевших детей нет, 12 человек - старше 60 лет.
География новых случаев:
- Казань - 9
- Набережные Челны - 5
- Зеленодольский район - 3
- Буинский район - 2
- Нурлатский район - 2
По одному заболевшему за сутки выявлены в Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Лениногорском, Сабинском, Тукаевском и Ютазинском районах.
Всего с начала пандемии в республике заболели 4997 человек, выздоровели 3876 пациентов, скончались 23 человека. Напомним, что о последних двух случаях стало известно накануне - умерли мужчина 1942 и женщина 1952 годов рождения.
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