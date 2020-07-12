Ночью в Казани на озере Изумрудное утонул мужчина

На озере Изумрудное в Казани накануне утонул молодой человек.

Сообщение о пропаже мужчины 1998 года рождения поступило в МЧС в 22.35. Как выяснилось, группа из девяти человек приехала на пикник, в какой-то момент компания недосчиталась одного из товарищей. Никто не знал, куда он ушел, предполагали, что в лес или купаться. Дозвониться до друга не могли - рюкзак, в котором находился сотовый, он оставил перед уходом.

Самостоятельно молодые люди найти пропавшего не смогли, на место прибыли спасатели, кинологический расчет и водолазы, были организованы поиски. В 02.00 12 июля тело погибшего было извлечено из воды и передано полицейским. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МЧС подчеркнули: на озере установлены аншлаги о запрете купания, но они в очередной раз были проигнорированы.

Напомним, что на днях в озере Лебяжьем утонул пятилетний мальчик. Родители пытались искать его самостоятельно, но только упустили время.