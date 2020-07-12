Житель Казани опубликовал в соцсетях видео, где полицейские скручивают его за то, что зашел в здание, где находятся банкоматы, без маски. Как пояснил автор, видео опубликовано для того, чтобы было видно: он не сопротивлялся.

На кадрах, снятых супругой мужчины, полицейские пытаются силой отвести гражданина в автомобиль, при этом сам задержанный неоднократно повторяет: "Я не сопротивляюсь, отпустите меня!", сотрудники правоохранительных органов расценивают его поведение как неповиновение и еще активнее применяют к задержанному силу.

Из диалога между полицейскими, героем видео и его женой становится ясно, что мужчина хотел воспользоваться банкоматом, зашел в помещение без маски, ему сделали замечание. Он пошел до своего автомобиля за маской, однако правоохранители решили его задержать с применением силы.

Официальных комментариев от МВД по поводу произошедшего не поступало.