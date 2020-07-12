25-летняя россиянка умерла от шока во время собственной свадьбы

В Москве свадьба в одном из ресторанов города закончилась трагедией - неожиданно скончалась невеста.

Сообщается, что 11 июля на банкете по поводу бракосочетания стало плохо 25-летней девушке - невесте. Гости вызвали скорую помощь, медики поставили невесте диагноз "анафилактический шок". На место была также вызвана реанимационная бригада, однако мероприятия не дали результатов, женщина умерла.

Причины возникновения аллергической реакции, коей является анафилактический шок, пока не установлены, пишет "Рен-ТВ".