Ученые заявили, что немытые волосы могут спасти от коронавируса

Жирные волосы могут уберечь человека от заражения коронавирусом. Об этом заявили американские ученые.

По их данным, частицы нового коронавируса могут некоторое время "жить" на волосах, однако естественный жир на них может помочь предотвратить заражение. По мнению ученых, он уменьшает "сцепление" и затрудняет проникновение частиц инфекции в организм.

Напомним, ранее ученые нашли новый способ передачи коронавируса и рассказали, где больше всего вероятность им заразиться, а в ВОЗ заявили, что в России возможен возврат ограничительных мер.