В парке «Кырлай» заработали практически все аттракционы

Парк аттракционов «Кырлай» в Казани сообщил об открытии сезона 2020 года с 10 июля.

В парке запустили практически все аттракционы и активности, кроме комнаты страха, надувных батутов и детской комнаты.

«Кырлай» работает с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным. Посетителям необходимо иметь при себе маску, перчатки и соблюдать дистанцию, говорится в сообщении парка в соцсетях.

Отметим, что парк возобновил работу еще в конце июня, но в ограниченном режиме. Для посетителей тогда открылись семейные кафе (столики под открытым небом), летняя веранда, веревочный парк и прокат электробайков, квадроциклов.

