Диабетикам Татарстана быть бдительнее: уровень сахара в крови влияет на смертность от коронавируса

Китайские медики обнаружили, что высокий уровень сахара в крови в разы может увеличить вероятность гибели от тяжелых форм Covid-19, об этом сообщает ТАСС со ссылкой научный журнал Diabetologia.

При этом эта закономерность касается и тех пациентов, которые не страдают от диабета или ожирения.

«Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с Covid-19», — отмечают исследователи.

Ранее медики и биологи уже выяснили, что возбудитель коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, и курильщиков. Так, риск смерти от Covid-19 у сердечников был выше более чем в 4 раза, у людей с ожирением или диабетом — до 5 раз.

По словам медиков, высокий уровень сахара (около 7 миллимоль на литр) в крови может увеличить риск гибели от коронавирусной инфекции примерно в 2,3 раза и почти в 4 раза — вероятность развития тяжелых форм Covid-19 и различных осложнений.

Ученые пока не знают, как именно высокий уровень глюкозы в крови повышает вероятность гибели носителей Covid-19. По их предположениям, избыток глюкозы может способствовать формированию тромбов и воспалений и ухудшать работу кровеносных сосудов.