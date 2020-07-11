В Татарстане выявили еще 35 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Все случаи, кроме одного, являются контактными. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«10 человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому», — рассказала собеседник.

Больше всего заболевших зафиксировано в возрастной категории от 30 до 50 лет — 15 человек, девять человек относятся к возрастной группе от 60 до 70 лет.

19 случаев выявлены в Казани, три случая — в Набережных Челнах. Наибольшее число новых больных среди районов зафиксировано в Зеленодольском — четыре человека.

За весь период в Татарстане зарегистрировали 4964 случая Covid-19, 3835 человек уже выздоровели, в том числе 68 — за последние сутки.