В Казани суд рассмотрит дело лжебанкиров, заработавших на махинациях 10 млн рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Рамиль Ахметзянов.

Установлено, что с октября 2016 года по сентябрь 2019 года участники организованной группы проводили незаконные банковские операции, используя для своих махинаций подконтрольные юридические лица. Благодаря этому они заработали более 10 миллионов рублей.

Кроме того, один из участников преступной группы в 2018 году зарегистрировал на подставное лицо коммерческую организацию.

Советский районный суд Казани рассмотрит дело лжебанкиров и вынесет им приговор.