Накануне в Казани бетономешалка протаранила «Мицубиси». В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло 10 июля около двух часов дня на улице Татарстан рядом со сквером Тинчурина.

По предварительной версии, водитель «КАМАЗа» не уступил дорогу и протаранил «Мицубиси». 26-летняя пассажирка иномарки с подозрением на сотрясение головного мозга была доставлена в больницу. Как сообщили сидетели происшествия, от удара в легковушке сработали обе подушки безопасности.